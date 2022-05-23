الابتزاز الإلكتروني يدفع مراهق لنهاية مأساوية

واشنطن(صدى):

أقدم مراهق يبلغ من العمر 17 عاما من سكان مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا على الانتحار، بعدما تلقى رسالة من شخص زعم أنه فتاة، وفي غضون ساعات قليلة قرر لاست التخلص من حياته .

وأرسل الشخص الذي زعم أنه فتاة صورة عارية وطلب منه في المقابل مشاركة صورة حميمة له، وسرعان ما تكشف له أنه ضحية ابتزاز جنسي إذ طلب منه الشخص دفع 5 آلاف دولار مقابل عدم فضحه.

وفاوض لاست، المحتال واتفق على دفع 150 دولارا من مدخراته الجامعية، إذ ظلوا يطلبون المزيد من المال واستمروا في الضغط عليه.

وقرر لاست أن ينتحر تاركا رسالة وداع لأسرته تصف مدى شعوره بالحرج أمام نفسه وأسرته.