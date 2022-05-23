شاهد.. وصول العاصفة الرملية إلى الرياض 

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو، وصول العاصفة الرملية إلى الرياض والتي ستستمر إلى التاسعة مساء وفق المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تتأثر منطقة الرياض تدريجياً خلال ساعات ليل الاثنين والثلاثاء بالموجة الغبارية بداية بالمجمعة، ثم شقراء، على أن تصل لمدينة الرياض بشدة متوسطة مع ساعات فجر وصباح يوم الثلاثاء، تنشط معها الرياح السطحية وينخفض مدى الرؤية الأفقية لما دون الـ 1000م، تزداد كثافة وشدة كلما اتجهنا شرقاً.

يذكر أن العاصفة الغبارية تكونت في صحراء العراق، ومرَّت بدولة الكويت، قبل أن تصل مساء اليوم لحفر الباطن والأرطاوية. حيث وصلت العاصفة الترابية إلى العاصمة السعودية، وذلك في الساعات الأولى لليوم الثلاثاء، مُحملة بالأتربة والغبار.