شاهد.. كلب يكشف سيدة تهرب المخدرات مدعيه الحمل

برازيليا(صدى):

تمكن كلب بوليسي من كشف امرأة أخفت 6 كيلو مخدرات لتتجنب أجهزة التفتيش في بطنها حيث ادعت أنها حامل.

وادعت سيدة من دولة باراجواى الحمل خلال محاولة العبور من مدينة فوز دى إيجواسو إلى مدينة بورتو أليجرى البرازيلية.

واستطاع الكلب شم رائحة الماريجوانا، ما جعل الشرطة تقوم بتفتيشها فوجدوا كيس المخدرات مربوط حول بطنها، وعليه اعتقلتها الشرطة البرازيلية .