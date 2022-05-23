وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وظائف شاغرة في الرياض لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات.

وذكرت أن الوظائف المتاحة بعدة مسميات منها أخصائي دعم الاتفاقيات، وأخصائي علاقات الموردين، وأخصائي الشراكات المحلية.

واشترطت على المتقدمين لشغل الوظيفة أن يمتلك خبرات تبدأ من سنتين في التخصصات ذات الصلة بالوظائف ومنها قانون، وإدارة سلاسل الإمداد، وإدارة أعمال، وهندسة صناعية، وتسويق، وإدارة مخاطر، واقتصاد، ومالية وما يعادلها، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي من هنا.