شاهد.. فرحة عارمة لأسرة تخرج ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرجة البكالوريوس
أعربت أسرة عن سعادتها الكبيرة بتخرج ابنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرجة البكالوريوس.
وقال والد الشاب، أنه سعيد سعادة لا توصف بهذه اللحظة وهو يرى ابنه يتخرج أمام عينه، معبرا عن فخره واعتزاز به.
كان الشاب طلال قد تعرض لحادث مروري منذ صغره جعله مقعدا ولكن عزيمته لم تقعد، وقرر أن يكمل دراسته ويتفوق فيها، حتى تخرج اليوم من جامعته وكان مصدرا لفخر أسرته وعائلته.
فيديو | الهمة وحدها من تحقق الأحلام.. عائلة تفرح بتخرج والدهم بدرجة البكالوريوس وأخرى تفرح بتخرج أبنها من ذوي الاحتياجات الخاصة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/LVup15lztr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 23, 2022
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