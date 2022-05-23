الجمارك تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة

جدة(صدى):

أعلنت هيئة⁧ الزكاة والضريبة والجمارك⁩ عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

واشترطت للدخول في المزاد التقيد بعدة ضوابط منها دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كما تضمنت الضوابط دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وأكدت أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وفق توجيهات وزارة الصحة، مشترطة لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.