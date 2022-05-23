شاهد.. مختص يوضح تفاصيل نظام المسارات المتخصصة الذي سيطبق في مدارس المملكة
تحدث المستشار التربوي محمد العامري، عن تفاصيل نظام المسارات المتخصصة الذي سيطبق في مدارس المملكة بداية من العام القادم.
وقال محمد العامري:” ميزة نظام المسارات هي المرونة التي تساعد الطالب على التحويل من مسار إلى آخر”، مشيرا:”يمكن للطالب أن يأخذ فصل دراسي يساعده في الانتقال من التخصصات العلمية ما بين الصحة والحياة إلى الهندسة والتقنية والعكس”.
ولفت:”يمكن للطالب الانتقال من العلوم الشرعية إلى العلوم الإدارية والعكس، ولكن انتقال الطالب من تخصص علوم إدارية إلى تخصص علمي يحتاج أن يمر الطالب مرة أخرى بالتخصص العام”.
وتابع:” الطالب سيحصل على حزمة من الخيارات والبدائل وتخصصه في تلك المواد العلمية أو الإدارية سيجعله يستطيع اختيار مجموعة من البدائل يكون فيها نوعا من التفضيل”.
#نشرة_الرابعة | تعرف على #نظام_المسارات المتخصصة والذي سيبدأ تطبيقه في المدراس #السعودية اعتبارا من العام القادم#مسارات_الثانوية@Salem_Alrajh pic.twitter.com/MA5Bgsll5i
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2022
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