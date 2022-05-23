شاهد.. مختص يوضح تفاصيل نظام المسارات المتخصصة الذي سيطبق في مدارس المملكة 

الرياض(صدى):

تحدث المستشار التربوي محمد العامري، عن تفاصيل نظام المسارات المتخصصة الذي سيطبق في مدارس المملكة بداية من العام القادم.

وقال محمد العامري:” ميزة نظام المسارات هي المرونة التي تساعد الطالب على التحويل من مسار إلى آخر”، مشيرا:”يمكن للطالب أن يأخذ فصل دراسي يساعده في الانتقال من التخصصات العلمية ما بين الصحة والحياة إلى الهندسة والتقنية والعكس”.

ولفت:”يمكن للطالب الانتقال من العلوم الشرعية إلى العلوم الإدارية والعكس، ولكن انتقال الطالب من تخصص علوم إدارية إلى تخصص علمي يحتاج أن يمر الطالب مرة أخرى بالتخصص العام”.

وتابع:” الطالب سيحصل على حزمة من الخيارات والبدائل وتخصصه في تلك المواد العلمية أو الإدارية سيجعله يستطيع اختيار مجموعة من البدائل يكون فيها نوعا من التفضيل”.