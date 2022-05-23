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شاهد.. استشاري يوضح سبب كثرة مرض متلازمة تعرج الشرايين في المملكة

شاهد.. استشاري يوضح سبب كثرة مرض متلازمة تعرج الشرايين في المملكة
أميرة خالد(صدى):

تحدث استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالعزيز الخالدي، عن السبب وراء كثرة مرض متلازمة تعرج الشرايين في المملكة.

وقال عبدالعزيز الخالدي:”مرض متلازمة تعرج الشرايين يكثر في المملكة بسبب التزاوج من نفس القبيلة”، مشيرا:”اكتشفنا الحالة الأولى من مرض متلازمة تعرج الشرايين منذ 16 سنة”.

وتابع:”كانت الحالة الأولى مستعصية والبنت في وضع سيء وأجرينا لها العملية بنجاح وبعد 5 سنوات تمكننا من إجراء 7 عمليات، والآن وصلنا إلى 37 حالة”.


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