وظائف شاغرة بشركة توزيع الغاز الطبيعي
أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي عن توفر وظائف شاغرة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مُساعد إداري، وفقاً للشروط التالية :
1- درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (الموارد البشرية).
2- خبرة لا تقل عن سنتين من العمل بنفس المجال.
3- مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
4- إجادة تامه للغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الإثنين وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، لافتة إلى أن التقديم من خلال الموقع هنا
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