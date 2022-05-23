وظائف شاغرة بشركة توزيع الغاز الطبيعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي عن توفر وظائف شاغرة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مُساعد إداري، وفقاً للشروط التالية :

1- درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (الموارد البشرية).

2- خبرة لا تقل عن سنتين من العمل بنفس المجال.

3- مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

4- إجادة تامه للغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم الإثنين وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، لافتة إلى أن التقديم من خلال الموقع هنا