جود عزيز تدخل المستشفى بعد فسخ خطبتها

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الفاشينيستا جود عزيز، من داخل المستشفى، وذلك بعد انفصالها عن الفنان الكويتي طلال باسم، بعد أشهر قليلة من إعلان ارتباطهما رسميًا.

وطمأنت جود عزيز جمهورها وهي على سرير داخل مستشفى،على حالتها الصحية، قائلة: الشر ما يجيكم يا جماعة، أنا في المستشفى، شوي أصير زينة وبعدين أتعب بقوة، لكن التعب لما يجيني بقوة أنا بموت خلاص من وجع رجلي.

وأشارت جود عزيز، إلى أنها”سقطت على الأرض، واصطدمت ركبتها بالطاولة، موضحة أن الطبيب المعالج رأى أن تبقى بالمستشفى تحت الملاحظة.

وكان الفنان طلال باسم، قد أعلن الأحد، فسخ خطبته من جود، دون الكِشف عن تفاصيل مكتفيا بقوله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.