محاولة اغتيال فاشلة لقائد عسكري بارز في عدن

فهمي محمد(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأثنين، من ضبط شخصين متورطين بمحاولة اغتيال رئيس العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء صالح الذرحاني، عبر تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور مركبته بمديرية المعلا جنوب غرب عدن.

وكشف مصدر أمني أن عمليات التحري والرصد وتتبع كاميرات المراقبة، كشفت أحد المضبوطين وهو يقوم بوضع السيارة المففخة بجانب الطريق قبل تنفيذ العملية بيوم.

وأشار المصدر إلى أن المضبوطين الاثنين شقيقان يرتبطان بعصابة إرهابية على صلة بميليشيات الحوثيين الإرهابية.