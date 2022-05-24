رئيس أوكرانيا يكشف عن خطة بديلة حال موته

كييف(صدى):

صرح رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف لديها خطة ب، في حالة وفاة أي من قادة البلاد، بما في ذلك هو شخصيا.

وأكد الرئيس الأوكراني أن سلطات البلاد مستعدة لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث مثل هذا التطور في الأحداث.

وقال: وفقا لتشريعاتنا، هناك من يحكم الدولة، كنا مستعدين ومنفصلين أنا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، مضيفا: لقد فهمنا أنه إذا كانت هناك هذه الخسارة أو تلك، فسنكون مستعدين لهذه العملية.

وأشار إلى أن كييف قسمت مجلس الوزراء إلى جزأين، هما بديلان، بحيث “يمكن حماية الدولة حتى من مثل هذه النتائج.”