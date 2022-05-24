فيديو.. أول ظهور لحارس الأمن مريض السمنة بعد تداول قصته

علي القحطاني (صدى):

وجه حارس الأمن الذي يعاني السمنة حامد بن آدم، الشكر إلى شخص يدعى “وائل” والذي كان سببا في تعريف الناس بقصته بعد أن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ابن آدم خلال برنامج يا هلا: وائل كان رايح يشتري أغراض من البقالة وسلم علي ونشر قصتي، موجها الشكر إلى الطبيب الذي تكفل بعلاجه قائلا : الله يجازيه خير ويكتبها في حسناته إن شاء الله.

وبسؤاله عن النادي الذي يشجعه، أوضح أنه يشجع نادي الهلال، أما فيما يخص سبب تركه للعمل، قال: كلمت المشرف وقلت له والله عندي عملية ومضطر أسيب الدوام دور لك واحد تاني وإذا سويت العملية هرجع أكمل معاك.

ومن جانبه ناشد الإعلامي مفرح الشقيقي أصحاب الشركات بتوفير فرصة عمل لحامد بعد العملية، لإنهاء معاناته مع السمنة.

مريض السمنة (حامد بن آدم) يتحدث عن أحلامه بعد العملية، ويوجه الشكر لصاحب الفضل في نشر حالته على تويتر #علاج_حامد#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cnahbhVIsz — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 23, 2022

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