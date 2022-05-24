نصرة الحربي تظهر بالحجاب بعد أيام من خلعه

متابعة أميرة خالد(صدى):

ظهرت الإعلامية نصرة الحربي، مرتدية الحجاب مجددا، وذلك بعد أيام من خلعها له أمام متابعيها.

وبررت الحربي ارتداءها الحجاب من جديد، بقولها: إنها لن تستطيع أن تظهر في سناب شات إلا بالحجاب رغم أنها ستظل غير محجبة في حياتها الخاصة.

واستنكرت الأسئلة التي تتلقاها من البعض حول أسباب خلعها للنقاب ثم الحجاب، مبدية انزعاجها من تلك الأسئلة مؤكدة أن خلعها للنقاب كان لأسباب خاصة.

وأشارت إلى أنها مطلقة وانفصلت عن زوجها منذ عامين كاملين وخطوة خلعها للنقاب كانت منذ أشهر فقط، نافية أن يكون السبب في ذلك هو الانفصال عن زوجها.