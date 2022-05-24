رجل يقتل نجليه وينتحر شنقا

القاهرة(صدى):

روى مصدر أمني، في مصر، تفاصيل جريمة مروعة نفذها أب بحق طفليه في مثل هذا اليوم من شهر يونيو عام 2016.

وأوضح أن الأب اصطحب طفليه من منزل الأسرة زاعمًا قضاء نزهة نيلية.

ووصل الشاب الثلاثيني إلى نهر النيل، وبجانبه طفليه 8 و4 سنوات يضحكان.

وفي مشهد مأساوي قرر يمسك بطفليه ويلقى بهما في النيل، ليكون مصيرهما الغرق دون ذنب أو سابق انذار.

وأخبر الرجل زوجته بقتل طفليهما هاتفيا، ثم ذهب لمنزل الزوجية لينتحر شنقا.

وأغلقت النيابة القضية لأن منفذ الجريمة الأب مات منتحرا.