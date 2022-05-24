الجوازات: يمكن لمواطني مجلس التعاون والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر

الرياض(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة متاحة عبر منصة أبشر.

وأشارت إلى أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة، الاستعلام عن رقم الحدود الخاص بهم والمسجل بنظام الجوازات، عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بمنصة “أبشر الإلكترونية”.

وأوضحت أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين، يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.