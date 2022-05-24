الإعدام لرجل أنهي حياة زوجته شكًا في سلوكها

القاهرة(صدى):

أقدم زوج في مصر على قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد، بعدما عقد العزم على التخلص منها لشكه في سلوكها.

وكانت مشادة كلامية نشبت بين الزوجين ليخرج الجاني سكينا موجها إليها عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، لتسقط جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم يتعاطي مخدر الحشيش وبحوزته 3 أسلحة بيضاء بدون مبرر أو مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.

وأسدلت المحكمة الستار بالحكم على المتهم بعد إحالة أوراقه إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، اليوم.