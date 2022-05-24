رئيس الهلال: لاعبونا أثبتوا أنهم رجال داخل الملعب..والحائلي: الدوري لسة باقي

ماجد محمد(صدى):

قدم رئيس الهلال فهد بن نافل شكره للاعبي الفريق على جهدهم ومستواهم وروحهم ونجاحهم في استعادة توازنهم أمام الاتحاد، ضمن الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصلت “صدى” على تصريحات كل من رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، ورئيس الاتحاد أنمار الحائلي بعد انتهاء الكلاسيكو الذي فاز فيه الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وقال ابن نافل في صريحاته عقب المباراة: الرسالة اليوم أن الهلال عوض جماهيره، واللاعبين أثبتوا أنهم رجال داخل الملعب بالتعب والجهد، لا سيما بعدما خسرنا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء.

من جانبه أجاب حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف، على سؤال: كيف قدرتوا تعودوا لروح المنافسة بعد الخسارة من الفيحاء؟ قائلا: مباراة اليوم كانت مختلفة تماما وجهزنا وحضرنا نفسنا كويس الحمدلله.

وفي السياق ذاته أعرب رئيس الاتحاد عن فخره بلاعبي النادي قائلا: فخور باللاعبين والدوري لسة باقي، هناك 9 نقاط بيجبوها إن شاء الله، مؤكدا أن الجمهور لن يخذل، مضيفا: نادي الهلال يٌبني من 2013 ويٌدعم من أغنى رجل في العالم ماشاءالله الأمير الوليد بن طلال.

وكان الهلال فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثلاث نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.