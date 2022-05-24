برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة أكثر من 25 وظيفة (رجال / نساء) بنظام العمل (عن بُعد).

وأوضح البرنامج أن المسميات الوظيفية هي:1- كاتب.2- مساعد اداري.3- كاتب علاقات عامة.4- كاتب بيانات عملاء.5- مندوب مبيعات.

6- أخصائي إداري.7- اختصاصي تسويق.8- كاتب تدقيق بيانات (للعمل في إحدى المدارس الأهلية، لإضافة وتدقيق بيانات الطلاب على موقع نور)… وغيرها.

وأشارات إلى أن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد هي : 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- العمر من 18 إلى 60 سنة3- لا يتطلب شهادات عليا.4- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

وأفادت بشرح خطوات التسجيل (PDF) وتم رفع نسخة من الملف على قناة (أي وظيفة) الرسمية في (التيليجرام): هنا

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا