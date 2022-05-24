شاهد.. سكودا تزيح الستار عن سياراتها الجديدة لسباقات الرالي

أميرة خالد(صدى):

أزاحت “سكودا” الستار عن سياراتها الجديدة التي تم تطويرها لسباقات الرالي ومحبي القيادة على الطرقات الوعرة.

وخضعت سيارة Skoda Afriq كثمرة لعمل امتد سنتين ساهم فيه أكثر من 25 مختصًا، وذلك من بينهم خبراء في سباقات الرالي وخبراء تابعون لفريق Skoda Motorsport.

كما اتسمت المركبة بهيكل هاتشبك معدّل عن هياكل سيارات Skoda Kamiq، طوله 4 أمتار و24 سنتيمترا عرضه 179 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 264 سم.

كما تتمتع بعجلات كبيرة مخصصة للطرق الوعرة وبأنظمة فرملة وتعليق خاصة، ودعمت هيكلها بعوارض معدنية متينة لحماية السائق والموجه أثناء الحوادث.

كما جهزتها بمقاعد رياضية ومقود رياضي خاص وزودتها بمصابيح إضاءة إضافية قوية ثبتت على غطاء المحرك الأمامي، وحصلت مؤخرة الهيكل على جنح هوائي مصنوع من ألياف الكربون لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وتعمل هذه السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحرك TSI توربيني بسعة 2.0 ليتر وعزم 192 حصانا، يعمل مع علبة سرعة DSG بسبع سرعات.