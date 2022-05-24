بالفيديو.. الشيخ: قرار الهويش في تدخل العبود على ميشيل تأثر بحكم الفيديو
علق الناقد الرياضي محمد الشيخ، على بعض القرارات التحكيمية في كلاسيكو الاتحاد أمام الهلال، أمس الاثنين، والذي انتهى بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال محمد الشيخ، عبر برنامج “أكشن مع وليد” الذي يعرض على قناة “MBC Action”: “العبود خلال تدخله على ميشيل كان هناك حركة إضافية حيث هناك رفع للقدم، ولم يصفر الحكم محمد الهويش في الحركة الأولى.. ما صفر إلا لما رفع اللاعب قدمه وبالتالي كان قراره صحيح والذي أفسده هو قرار حكم الفيديو”.
وأضاف “الشيخ”، أن الاتحاد رفض الحكم البرازيلي وطالب بحكم سعودي في عدم تواجد أوروبي، متسائلًا لماذا لم يتم جلب حكمًا آسيويًا، متابعًا:” لو صفر الهويش في إصابة غروهي لارتكب جريمة لأن تلك الثواني لم تكن تسمح ليعرف أن هناك إغماءة” .
محمد الشيخ : العبود في تدخله على ميشايل كان به حركة إضافية وقرار الهويش تأثر بحكم الفيديو .. الاتحاد طالب بحكم سعودي في عدم تواجد أوروبي .. لو صفر الهويش في اصابة غروهي لارتكب جريمة .#الاتحاد_الهلال#كلاسيكو_السعوديه
#أكشن_مع_وليد
#MBCAction
#شاهد pic.twitter.com/8cjAfFOO33
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 23, 2022
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