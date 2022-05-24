بالفيديو.. الشيخ: قرار الهويش في تدخل العبود على ميشيل تأثر بحكم الفيديو

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي محمد الشيخ، على بعض القرارات التحكيمية في كلاسيكو الاتحاد أمام الهلال، أمس الاثنين، والذي انتهى بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال محمد الشيخ، عبر برنامج “أكشن مع وليد” الذي يعرض على قناة “MBC Action”: “العبود خلال تدخله على ميشيل كان هناك حركة إضافية حيث هناك رفع للقدم، ولم يصفر الحكم محمد الهويش في الحركة الأولى.. ما صفر إلا لما رفع اللاعب قدمه وبالتالي كان قراره صحيح والذي أفسده هو قرار حكم الفيديو”.

‏وأضاف “الشيخ”، أن الاتحاد رفض الحكم البرازيلي وطالب بحكم سعودي في عدم تواجد أوروبي، متسائلًا لماذا لم يتم جلب حكمًا آسيويًا، متابعًا:” لو صفر الهويش في إصابة غروهي لارتكب جريمة لأن تلك الثواني لم تكن تسمح ليعرف أن هناك إغماءة” .