طرق طبيعية للتخلص من التعرق

أميرة خالد(صدى):

تحتوي مضادات التعرق على مواد كيميائية قاسية لذلك لا يفضل استخدامها ، ويلجأ الكثير من الأشخاص للبحث عن حل بديل ألا وهي الطرق الطبيعية البديلة :

1- الذرة وخبز الصودا:

تعتبر نشا الذرة وصودا الخبز من العوامل التي تمتص الماء بشكل طبيعي،وبالتالي تتصدى للأحماض المحبة للبكتيريا في العرق وتعمل كمزيل طبيعي للعرق، وتحتوي العديد من مزيلات العرق التي يتم شراؤها من المتاجر على صودا الخبز لهذا السبب بالذات.

2- عصير قمح:

يساعد شرب ملعقة كبيرة فقط من عشبة القمح يوميًا على مقاومة العرق، كما يقلل عصير عشبة القمح أيضًا من رائحة العرق.