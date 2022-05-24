نصائح طبيعية للوقاية من مرض السكري

أميرة خالد(صدى):

يعد مرض السكري من أحد الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم، كما أنه يؤثر على الملايين من الأشخاص بسبب العوامل الجينية وسوء نمط الحياة والنظام الغذائي، لذلك إليكِ بعض النصائح الطبيعية للوقاية من المرض:

1- تدرب على المشي السريع:

يقترح الخبراء أن المشي لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة فعال في خفض مستوى السكر في الدم طوال اليوم.

كما يحفز المشي إفراز الأنسولين من البنكرياس، عندما يتم إفراز كمية كافية من الأنسولين في الدم ، ينخفض خطر الإصابة بمرض السكري تلقائيًا

2- إنقاص الوزن:

يمكن أن تؤدي عادات الأكل الخاطئة وممارسة التمارين الرياضية غير الكافية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، حيث تجعل السمنة الأنسولين غير فعال لنقل الجلوكوز في الدم إلى الخلايا للحصول على الطاقة.

3- شاي الأعشاب:

تساعد هذه المشروبات التقليدية بكفاءة في التحكم في نسبة السكر في الدم وبالتالي؛ تمنع مخاطر الإصابة بمرض السكري، من أمثلة أنواع شاي الأعشاب شاي القرفة والشاي الأخضر ومشروب أولونج.