مراهق يتسبب بمقتل طفلة خلال حفل زفاف

القاهرة(صدى):

حول “مراهق” حفل زفاف في مصر إلى كارثة بعد إطلاق خرطوش؛ وهو الأمر الذي تسببت في مقتل طفلة لم يتجاوز عمرها عشرة أعوام.

وتعرضت الطفلة التي كانت تتابع حفل الزفاف من شرفتها لطلق خرطوش واستقرار أجزاء من الطلقات بأماكن متفرقة بالوجه والرقبة.

كما أصيبت في فروة الرأس وداخل تجويف العين اليسرى، وداخل التجويف الأنفي الأيمن وإصابتها بارتشاح هوائي بالرقبة على جانبي القصبة الهوائية.

وقدمت أسرة الطفلة بلاغ للأجهزة الأمنية وأمرت النيابة العامة بحبس “المراهق” البالغ من العمر 15 عامًا على ذمة القضية.