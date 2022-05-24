رجل يحطم الرقم القياسي بموسوعة جينيس بسندوتشات البيج ماك

واشنطن(صدى):

نجح رجل أمريكي يدعى دونالد جورسك، في تحطيم الرقم القياسي بموسوعة جينيس؛ لتناوله أكبر عدد من وجبات “بيج ماك” على مدار أكثر من 20 عاما متواصلين.

وتناول “جينيس” الذي يعشق هذه السندوتشات واحدا على الأقل بشكل يومي وذلك منذ العام 1999 أي على مدار 22 عاما.

ووصل عدد سندوتشات “البيج ماك” الذي تناولها إلى 32 ألف سندوتش وما يزال العد مستمر حتى اليوم.

ومن جانبه، قال “دونالد”: “في الأيام الأولى أصبحت مهووسا لدرجة أنني كنت أكل ما يصل إلى 9 شطائر برجر في اليوم، لكن روتيني الآن يجعلني استهلك في المتوسط ​​اثنين كل يوم، أي ما يعادل إجمالي 14 برجر في الأسبوع”.