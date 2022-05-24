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  3. محلل فني: مقياس قوة أي فريق فنيًا هو الفوز على ⁧‫الهلال‬⁩ (فيديو)

محلل فني: مقياس قوة أي فريق فنيًا هو الفوز على ⁧‫الهلال‬⁩ (فيديو)

محلل فني: مقياس قوة أي فريق فنيًا هو الفوز على ⁧‫الهلال‬⁩ (فيديو)
طلال الغامدي(صدى):

أكد المحلل الفني أحمد الحربي، أن مقياس قوة أي فريق فنياً، هو الفوز على الهلال، لافتًا أن كل الفرق الكبيرة المنافسة هي الفرق التي تعادلت مرة ضد الهلال وخسرت مرة .

وأوضح أحمد الحربي خلال مداخلة على برنامج ” المنتصف” أن الهلال اليوم لديه 9 لاعبين أو أكثر غيابات، مُشيرًا إلى أن الغيابات بالهلال كثيرة، ولكن الهلال يمتلك امكانيات كبيرة .

وقال ” الحربي ” :” أعتقد أن الاتحاد إذا استمر هذا الموسم على كوزمين، لن يتكرر في الموسم القادم”، لافتًا أنه يملك أفضل أجانب موجودين في الدوري .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 14 دقيقة

ذا المحلل اللي تقولون ؟
ذا لاعب هلالي سابق

طبيعي راح يمدح فريقه وطبيعي كل لاعب سابق راح يمدح فريقه السابق الا ماندر

وبس

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