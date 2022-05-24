محلل فني: مقياس قوة أي فريق فنيًا هو الفوز على الهلال (فيديو)
أكد المحلل الفني أحمد الحربي، أن مقياس قوة أي فريق فنياً، هو الفوز على الهلال، لافتًا أن كل الفرق الكبيرة المنافسة هي الفرق التي تعادلت مرة ضد الهلال وخسرت مرة .
وأوضح أحمد الحربي خلال مداخلة على برنامج ” المنتصف” أن الهلال اليوم لديه 9 لاعبين أو أكثر غيابات، مُشيرًا إلى أن الغيابات بالهلال كثيرة، ولكن الهلال يمتلك امكانيات كبيرة .
وقال ” الحربي ” :” أعتقد أن الاتحاد إذا استمر هذا الموسم على كوزمين، لن يتكرر في الموسم القادم”، لافتًا أنه يملك أفضل أجانب موجودين في الدوري .
فيديو | المحلل الفني أحمد الحربي لـ #المنتصف:
مقياس قوة أي فريق فنيا هو الفوز على #الهلال pic.twitter.com/J8vjACZA7l
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) May 23, 2022
سعد العوني[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 14 دقيقة
ذا المحلل اللي تقولون ؟
ذا لاعب هلالي سابق
طبيعي راح يمدح فريقه وطبيعي كل لاعب سابق راح يمدح فريقه السابق الا ماندر
وبس