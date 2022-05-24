محلل فني: مقياس قوة أي فريق فنيًا هو الفوز على ⁧‫الهلال‬⁩ (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أكد المحلل الفني أحمد الحربي، أن مقياس قوة أي فريق فنياً، هو الفوز على الهلال، لافتًا أن كل الفرق الكبيرة المنافسة هي الفرق التي تعادلت مرة ضد الهلال وخسرت مرة .

وأوضح أحمد الحربي خلال مداخلة على برنامج ” المنتصف” أن الهلال اليوم لديه 9 لاعبين أو أكثر غيابات، مُشيرًا إلى أن الغيابات بالهلال كثيرة، ولكن الهلال يمتلك امكانيات كبيرة .

وقال ” الحربي ” :” أعتقد أن الاتحاد إذا استمر هذا الموسم على كوزمين، لن يتكرر في الموسم القادم”، لافتًا أنه يملك أفضل أجانب موجودين في الدوري .