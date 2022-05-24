وظائف إدارية شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية القطرية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، بمسمى “موظف مناوب خدمات المطار”.

وأوضحت الخطوط القطرية ، أن المؤهلات والخبرات هي: 4 سنوات كحد أدنى من الخبرة ذات الصلة في شركة طيران أو عمليات المناولة الأرضية المشهورة على المستوى الإشرافي، مهارة اتصال ممتازة مع اتقان اللغة الانجليزية، معرفة الوزن والتوازن والتعامل مع المنحدرات ولوائح البضائع الخطرة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قادر على أداء المهام تحت ضغط مع الحفاظ على أعلى مستويات معايير خدمة العملاء، فهم جيد لشروط النقل وإجراءات سلامة وأمن الطيران المدني الدولي، فيما لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل والوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع الخطوط الجوية القطرية .