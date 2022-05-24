جماهير ريال مدريد تُعاقب مبابي بعد تفضيله باريس سان جيرمان

وكالات(صدى):

عاقبت جماهير ريال مدريد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بعد تفضيله تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان بدلا عن التوقيع للنادي الملكي.

وألغت جماهير ريال مدريد متابعتها لكيليان مبابي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ردًا منهم على توقيعه لباريس سان جيرمان.

وخسر “مبابي” 350 ألف متابع لحسابه على شبكة “إنستغرام” منذ إعلان تجديد عقده مع سان جيرمان.

وكان كيليان مبابي قد أعلن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حيث سيحصل على 50 مليون يورو في الموسم الواحد إلى جانب مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو.