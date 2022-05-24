شركة ساجا الصيدلانية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية المحدودة (ساجا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُمثل الخدمات والأعمال الإدارية (الرياض، الدمام): شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير مكتب / مساعد تنفيذي (جدة): خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/23هـ الموافق 2022/05/24م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) .