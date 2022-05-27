بالفيديو.. مواطن يروي معاناته مع مرض النوم القهري بالقطيف

القطيف(صدى):

تحدث المواطن صادق المروحن بمدينة القطيف عن معاناته الصحية والمادية؛ بسبب مرضه النادر “النوم القهري” والذي يجعله يدخل في سباق عميق لفترة طويلة.

وقال “المروحن” في حديثه أن أعراض المرض بدأت في الظهور عليه في عام 2005م عن طريق طبيبة بمستشفى خاص أخبرته بأنها تشك في إصابته بمرض النوم القهري.

وحولت الطبيبة “المروحن” إلى مستشفى تخصصي في عام 2009م وأجروا له الفحوصات اللازمة وشخصوا مرضه بأنه النوم القهري، والذي يجعله ينام لثلاثة أيام وأكثر وفي فترة نام لمدة ستة أشهر، بحسب تقرير “العربية السعودية”.

وذكر “صادق” أنه تعرض لحوادث مرورية بسبب النوم المفاجئ أثناء القيادة، كما يحتاج لعملية جراحية تكلفتها من 25 إلى 30 الف ريال ليتمكن من الانجاب؛ بعد أن تسبب أدوية النوم القهري له في العقم.