حساب المواطن: يجب تحديث عقد الإيجار في حال قرب انتهائه

الرياض(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث عقد الإيجار وإرفاق العقد الجديد، وذلك في حال انتهاء العقد القديم.

وأوضح البرنامج أنه في حال قرب انتهاء تاريخ عقد الإيجار يلزم إرفاق عقد إيجار موحد ويكون ساري الصلاحية باسم المتقدم بالطلب، كما يتم إرفاق العقد من خلال حساب المستفيد عبر البوابة الالكترونية.

أما في في حال انتهاء المستند السابق، فشدد البرنامج على إلزامية حذف المستند حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك.

وكان “مواطن” قد وجه تساؤل لبرنامج حساب المواطن مفاده: “عقدي ينتهي في أواخر يونيو وحساب المواطن يرسلوني حدثي العقد، كيف أحدثه والعقد باقي له شهر؟”.