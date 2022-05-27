مختص : الأذى النفسي والعنف الأسري يولد شعور الانتقام والكراهية عند الأطفال ( فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‎أكد الاستشاري النفسي الدكتور وليد الزهراني أن الأذى النفسي والعنف الأسري يولد شعور الانتقام والكراهية عند الأطفال.

وقال الزهراني :” الكثير من الأشخاص يتسبب العنف الأسري لديهم في أثر نفسي دائم حتى وإن ظهر يعيش ويمارس حياته سعيدا وطبيعيا، ولكنه يكتم داخله هذا الشعور”.

وأضاف ” وقد يتطور هذا الأمر من وراء العنف الأسري إلى الإصابة بالاكتئاب النفسي، وذلك لأن هناك أشخاص يكونوا حساسين للغاية وخاصة الأنثى بطبيعتها الحساسة قد لا تنسى تلك المواقف من العنف الأسري ويؤثر هذا الأمر على حياتها سواء العملية أو الزوجية “.

فيديو | هل مقولة الجيل السابق " أهالينا ضربونا ولا صار لنا شي" صحيحة؟.. الاستشاري النفسي د.وليد الزهراني يرد: الأذى النفسي والعنف الأسري يولد شعور الانتقام والكراهية عند الأطفال#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/Fc3L5dumbN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2022

‎