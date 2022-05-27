جمل فنية تجهز الهلال لمواجهة أبها

طلال الغامدي(صدى):

أدى فريق الهلال اليوم الجمعة مرانه الرئيسي تأهبًا لمواجهة نظيره أبها مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية متنوعة، حيث فرض المدير الفني للفريق رامون دياز عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

وتغيب عن المران عبدالله عطيف، عبدالله المعيوف، أوديون إيغالو، وجانغ هيون سو، وذلك بسبب اصابتهم بالإنفلونزا.

وواصل الثنائي سالم الدوسري وجوستافو كويلار برامجهما العلاجية والتأهيلية، فيما أجرى المالكي برنامجه التأهيلي في مقر النادي على أن يعود بعد غد إلى الدوحة لاستكمال برنامجه.