دعوات جديدة لاستقالة جونسون بعد فضيحة بارتي جيت
قدم نائب بحزب المحافظين، خطابًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك على خلفية إقامة حفلات غير قانونية في مقر إقامته في داونينغ ستريت خلال إجراءات الإغلاق في البلاد لمكافحة كورونا.
وكان بوريس جونسون من بين عشرات الأشخاص في داونينغ ستريت الذين فرضت الشرطة غرامات عليهم لخرقهم قواعد كوفيد، ليصبح مقر رئيس الحكومة البريطانية العنوان الأكثر عرضة لهذا النوع من العقوبات على مستوى البلاد.
وسبق لرئيس الوزراء أن رفض الدعوات للاستقالة بعدما غرّمته الشرطة في أبريل.
لا أحب النصائح لكني مضطر لها[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 24 دقيقة
سواء في ملاهي ليلية ولا في غيره هو بس يستقيل ويذلف يمكن تترك بريطانيا رعاية الإرهاب والملاهي الليلية مالها علاقة بالفضائح عند الغرب فضيحة الملاهي الليلية فقط عند المسلمين علشان كذا نطالب بريطانيا بعدم رعاية الإرهاب لأن وجود الناس في الملاهي الليلية في الغرب لا يعتبر فضيحة لكن عند المسلمين عندما يشوفونك في ملهى ليلي يفضحونك هذي هي القضية كلها واللي يفرح بعدم استقرار السعودية وينشر الأشياء اللي توحي للخارج أننا غير مستقرين مثل افغانستان والعراق ستكون مخططاته وبال عليه وسيعمه الشر لأن الشر يعم والخير يخص لن يكون هذا الشخص أو كاتب المقال أو رافع المقطع أو الهاشتاق بعزله عن المشاكل مصير المشاكل تحول فوق رأسه يوم من الأيام وهذا يدل على عدم وطنية الكاتب أو الصحفي أو رافع الهاشتاق أو المقطع