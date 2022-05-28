دعوات جديدة لاستقالة جونسون بعد فضيحة بارتي جيت

لندن(صدى):

قدم نائب بحزب المحافظين، خطابًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك على خلفية إقامة حفلات غير قانونية في مقر إقامته في داونينغ ستريت خلال إجراءات الإغلاق في البلاد لمكافحة كورونا.

وكان بوريس جونسون من بين عشرات الأشخاص في داونينغ ستريت الذين فرضت الشرطة غرامات عليهم لخرقهم قواعد كوفيد، ليصبح مقر رئيس الحكومة البريطانية العنوان الأكثر عرضة لهذا النوع من العقوبات على مستوى البلاد.

وسبق لرئيس الوزراء أن رفض الدعوات للاستقالة بعدما غرّمته الشرطة في أبريل.