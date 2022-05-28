طالب يرتكب جريمة لاستكمال دراسته عبر مطار دبي

أبوظبي(صدى):

أحبط موظف أمن في مطار دبي محاولة طالب أفريقي في المرور إلى كندا باستخدام تأشيرة مزورة، وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وخلال التحقيقات أفاد الطالب بأنه رغب في التوجه إلى كندا لاستكمال دراسته، وتعرف إلى أحد الأشخاص في دولة أفريقية، وأبلغه الأخير بأن بإمكانه مساعدته في استخراج تأشيرة إلى كندا، نظراً لأن لديه كثيراً من المعارف في كندا، وطلب منه مبلغاً مالياً، فأعطاه إياه مع جواز السفر.

وأضاف أن هذا الشخص رد إليه جواز السفر بعد 10 أيام وعليه تأشيرة إلى كندا، فسافر إلى الإمارات، وأثناء محاولته المغادرة مستخدماً التأشيرة استوقفه موظف الأمن.