بالفيديو.. جهاز غسيل كلى ينهي معاناة الطفلة بشاير

الرياض(صدى):

انهى جهاز غسيل كلى ذاتي ينهي معاناة الطفلة “بشاير” المصابة بمرض الفشل الكلوي، حيث كانت مآساتها في مركز غسيل الكلى وكانت تتردد على زيارتها وتقضي بها الساعات من أجل عملية غسيل الكلى لها.

وتمكنت “بشاير” من استكمال حياتها بطريقة طبيعية بعد دعم وزارة الصحة وتوفير الامكانيات اللازمة في صحة القريات، حيث تم اعتماد غسيل كلي ذاتي.

ويعد هذا العلاج هو الأول من نوعه في المنطقة ويتم في المنزل دون تردد المريض إلى المستشفى وتحولت حياتها لسعادة وراحة أكبر في ممارسة الحياة، بحسب تقرير قناة “الإخبارية”.