هافال جوليان تخطف الأنظار كسيارة للعائلات الصغيرة

بكين(صدى):

انطلقت سيارة هافال جوليان في الصين باسم شوليان الذي يترجم إلى “الحب الأول”، فهي مثالية للشباب والعائلات الصغيرة، إذ تعد السيارة إضافة رائعة إلى قطاع سيارات الاس يو في الصغيرة.

ويبدأ سعر السيارة في المملكة من 68,414 لفئة باسيك و من 74,164 لفئة اكتيف (نص فل) ومن 83,364 لفئة بريميوم (فل كامل)، كما يتميز التصميم بالشبك الأمامي الكبير وجسم مدمج أنيق ومصابيح أمامية من نوع ليد وإضاءة نهارية فريدة وكشافات ضباب، فيما أناقتها لا تقل في الداخل مع نغمة الألوان الثنائية التي تزين الديكور وتطريز كلمة هافال على المقاعد.

وتتمتع المقاعد الأمامية، بمزايا التدفئة والتعديل الكهربائي، كما أن تغليف المقود يضمن القبضة القوية والشعور الراقي، ويزداد الرقي مع اللمسات المعدنية لأدوات التحكم في الكونسول، ومن التكنولوجيا الشاشة الكبيرة لنظام المعلومات والترفيه مع وظائف البلوتوث ودعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ولوحة الشاحن السلكي وبروجيكتور العرض على الزجاج الأمامي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مساحة الأمتعة الرائعة بالنسبة لحجم السيارة فعند ارتفاع المقاعد تبلغ مساحة الصندوق الخلفي 430 لترا وبعد طي المقاعد الخلفية تبلغ 1,133 لترا. كما أن المقاعد الخلفية رحبة لتكفي مقعد طفل مع مثبتات ISOFIX، فضلًا عن محرك بنزين تيربو 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر ينتج قوة 147 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج الكلتش مع نظام الدفع الأمامي. يتميز بكفاءة استهلاك وقود 13.9 كم/لتر.