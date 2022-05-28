شركة بكتل للإنشاءات توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة بكتل للإنشاءات عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة بعدد من مدن سعودية لأصحاب الخبرات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
– مساعد مهندس مقيم – خدمات ، الجبيل (تكليف دولي).
المؤهلات والخبرة
– شهادة جامعية في الهندسة المدنية أو إدارة الإنشاءات مع خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في مجال البناء.
– خبرة عملية في الإشراف على أعمال البناء وإدارتها في مختلف المباني العامة والتجارية.
– خبرة عملية ومعرفة عامة بممارسات البناء متعددة الحرف ومتعددة التخصصات مثل “التخصصات الميكانيكية والكهربائية المدنية والهيكلية والمعمارية”.
وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم على الوظيفة من خلال رابط الموقع من هنا.
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