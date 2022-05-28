شركة بكتل للإنشاءات توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بكتل للإنشاءات عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة بعدد من مدن سعودية لأصحاب الخبرات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

– مساعد مهندس مقيم – خدمات ، الجبيل (تكليف دولي).

المؤهلات والخبرة

– شهادة جامعية في الهندسة المدنية أو إدارة الإنشاءات مع خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في مجال البناء.

– خبرة عملية في الإشراف على أعمال البناء وإدارتها في مختلف المباني العامة والتجارية.

– خبرة عملية ومعرفة عامة بممارسات البناء متعددة الحرف ومتعددة التخصصات مثل “التخصصات الميكانيكية والكهربائية المدنية والهيكلية والمعمارية”.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم على الوظيفة من خلال رابط الموقع من هنا.