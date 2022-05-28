شاهد.. أخصائي: تعارض الأعشاب مع الأدوية يسبب مشاكل صحية

أميرة خالد(صدى):

تحدث سعد باسلوم أخصائي الوخز الإبري والأعشاب، عن مخاطر الإفراط في تناول الأعشاب، قائلا:”تعارض المنتجات العشبية مع الأدوية التي يأخذها الشخص أو تعارض الأعشاب مع بعضها البعض أو تعارض الأعشاب مع المكملات الغذائية مما تسبب مشاكل للمريض”.

وأشار سعد باسلوم:”الزنجبيل والثوم يتعارضان مع الأدوية التي يأخذها الإنسان مثل أدوية السيولة والضغط والإدرار”، لافتا:”يزيد مفعول الدواء أو يقل من امتصاص الجسم لهذا الدواء”.

وتابع أخصائي الوخز الإبري والأعشاب:”تعارض الأعشاب مع الأدوية مثل علاج “الضغط” يسبب مشاكل صحية”.