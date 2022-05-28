بدء التسجيل في «رياض الأطفال» غدا

جدة(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، عن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، لافتة إلى أنه سيبدأ غدا الأحد 1443/10/28 الموافق 2022/5/29، ويستمر خلال العام الدراسي.

وأوضح تعليم جدة أنه يمكن التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة، مشيرة إلى وجود ثلاثة مستويات للأطفال المستحقين للتسجيل في رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:

المستوى الأول: من 1440/2/3 الموافق 2018/10/12 إلى 1441/2/2 الموافق 2019/10/1 (للروضات الأهلية العالمية فقط).

المستوى الثاني: من 1439/5/3 الموافق 2018/1/20 إلى 1440/2/2 الموافق 2018/10/11.

المستوى الثالث: من 1438/2/3 الموافق 2016/11/3 إلى 1439/5/2 الموافق 2018/1/19.

وأفادت بأن أولوية القبول في مرحلة رياض الأطفال (حكومي) ستكون لمن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين، وغير السعوديين من أم سعودية، مؤكدة أن الأولوية في التسجيل بمرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث.

وأبانت بامكانية قبول الأطفال في المستوى الثاني، إذا كان هناك أماكن شاغرة بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث حتى تاريخ 1444/1/23 الموافق 2022/8/21