كاميلا كابيلو تشعل نهائي أبطال أوروبا بعد أعمال الشغب

باريس(صدى):

أحيت حفل افتتاح نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، المغنية الأمريكية الشهيرة كاميلا كابيلو.

وكان قد تقرر تأجيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد دقائق بسبب أعمال شغب، فيما فشل عدد كبير من جمهور ليفربول، في دخول ستاد دو فرانس معقل المباراة، فيما أكدت مصادر أن 15 ألف مشجع دخلوا للمدرجات دون أن تكون بحوزتهم تذاكر.

وقامت الشرطة الفرنسية بإطلاق قنابل الغاز على مشجعي ليفربول خارج الملعب، والذين يحاولون دخول ستاد دو فرانس لحضور المباراة.