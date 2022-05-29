فيديو.. الزامل يكشف ما دار بين ولي العهد والصناعيين قبل تأسيس ‎وزارة الصناعة

عادل الحربي(صدى):

كشف نائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل الحوار الذي دار بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والصناعيين -فريق صناعة 2030- قبل تأسيس وزارة الصناعة.

وقال الزامل إن ولي العهد طلب فريق صناعة 2030 لعقد اجتماع معهم فكان تركيزهم واهتمامهم يدور حول ماذا يريدوا أن يقدموا لسموه.

وأضاف: كان لدينا تحديات كثيرة في القطاع الصناعي ونتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ونقدم لهم التحديات والحلول التي نقترحها وفي هذه المرحلة كنا نرفع لولي العهد والمسؤولين مقترحات بأهمية إيجاد حلول لهذه التحديات.

وأشار إلى أن الصناعة كانت مستهدف رئيسي في مجال رؤية 2030 إلا أنه هذا المستهدف كان اهتمام المستثمرين أن ينقلوه إلى صاحب القرار.

وتابع: في عام 2018 نما إلى علم ولي العهد ما يسمى تحديات القطاع الصناعي وضرورة إيجاد حلول لهذه التحديات فوجه الأمير بمقابلتنا وفي هذا اليوم رتبنا ملفاتنا الأساسية وكانت 5 ملفات تشمل ” المحتوي المحلي ومدخلات الإنتاج والطاقة والعمالة والتوطين والتعثرات في القطاع الصناعي والمنافسة العادلة للصناعة” .

ولفت إلى أنه تم عرض هذه الملفات على ولي العهد في جلسة خاصة وكان يستمع ولي العهد ولم يقاطعهم وكان متفهم لجميع النقاط التي ذكروها وكان يبادر بمقترحات الحلول ومن بينها تأسيس وزارة للصناعة.

واستكمل: كان مقترح تأسيس وزارة الصناعة يعد طرحا جريئا من ولي العهد وشجعنا أكثر على العمل لإيجاد حلول لهذا الملفات وكان ولي العهد يتابع هذه الأمور شخصيا إلى أن وصلنا إلى مرحلة أن ولي العهد رأى أن الوقت قد حان لإنشاء وزارة الصناعة.