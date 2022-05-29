أول تعليق لوزيرة الهجرة المصرية بعد اتهام نجلها في جريمتي قتل

القاهرة(صدى):

علقت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، على اتهام نجلها في جريمتي قتل بالولايات المتحدة، مؤكدة أن أسرتها تواجه “محنة شديدة”.

وقالت نبيلة مكرم: لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.

وأضافت: قيامى بواجباتى كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام.

وتابعت: كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم.

ودعت وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشر، وأن تراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التى ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به.