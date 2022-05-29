مستثمر في مجال المطاعم: سعر البطاطس في يوم وليلة ارتفع إلى 80 ريال
كشف علي آل سيف، مستثمر في مجال المطاعم، عن معاناة المستثمرين في ذلك المجال، من ارتفاع الرسوم والتراخيص، وكذلك رسوم المخالفات.
وقال آل سيف خلال برنامج يا هلا، إن الخيارات أصبحت محدودة جدا أمام أصحاب المطاعم بالنسبة للسلع التي يتم شرائها من الموردين، مضيفا: “بعض السلع موجودة عند مورد واحد فقط”.
وأضاف: معظم الموردين عبارة عن شركات كبيرة تنعد على الأصابع ونأخذ منها كل شيء، وفي يوم واحد كل الموردين رفعوا الأسعار.
وتابع: كل السلع ارتفعت على سبيل المثال البطاطس كانت بـ 49 ريال في يوم وليلة صارت 80 ريال، اللي صاير في البلد من شهرين شيء لا يصدق، قاعد أحس إني في حلم.
https://twitter.com/YaHalaShow/status/1530614308199092229
ارتفاع أسعار وجبات المطاعم..
مستثمر في مجال المطاعم: الموردين محدودين والسوق يعاني، رواد الأعمال الصغار يعانون #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qlOs85QwNV
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 28, 2022
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