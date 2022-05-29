عبدالكريم الحمد: الهلال لا يشكك ببطولات باقي الأندية

طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد أن نادي الهلال يختلف عن غيره من الأندية فهو لا يشكك ببطولات الأندية.

وقال “عبدالكريم” في حديثه: “لجنة الحكام استعرضت الإحصائيات وكان الاتحاد أكثر المستفيدين وأنا لم اشكك في أي بطولة اتحادية”.

وأضاف: “الاتحاد هذا الموسم استفاد من الأخطاء التحكيمية لكن لم أشكك قط في بطولة اتحادية هذا الفرق بين الهلاليين وغيرهم أننا لا نشكك ببطولات باقي الأندية”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.