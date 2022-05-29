جنرال سابق يحذر من صراع عسكري باستخدام أسلحة نووية

بكين(صدى):

أكد الكولونيل الصيني المتقاعد تشو بو، أن تصعيد التوتر الدولي الراهن يمكن أن يؤدي إلى صراع عسكري باستخدام أسلحة نووية.

وقال في مقال له: “اندلع الصراع في أوكرانيا لأن الناتو تجاهل تحذيرات روسيا واستمر في التوسع”.

وأوضح “تشو بو” أن الناتو يجب أن يتعهد بالامتناع عن توجيه ضربة نووية أولى لروسيا، تحت أي ظرف من الظروف، وبوقف المزيد من التوسع نحو الشرق.

ويأتي ذلك بشرط أن تتنازل موسكو أيضا عن حقها في توجيه ضربة نووية استباقية، وبدء مفاوضات بشأن آليات الأمن في أوروبا، بما في ذلك إبرام اتفاقية تحد من استخدام الأسلحة التقليدية والنووية في المنطقة.