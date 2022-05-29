بالصور.. نيسان Z تتميز في سلسلة سباقات Super GT

أميرة خالد(صدى):

تعد نيسان Z الجديدة، بمثابة سيارة أمان لسلسلة سباقات Super GT حيث ستقوم شركة صناعة السيارات بتسليم السيارة في وقت لاحق من هذا الشهر، وتتميز بالعديد من الترقيات إلى جانب جميع العلامات التجارية المناسبة.

وجاءت نيسان Z بمقاعد ريكارو ذات المظهر الجريء مع أحزمة أمان حمراء تحمل علامة نيسمو، حيث يمكن أن تحتوي السيارة أيضًا على معدات اتصالات جديدة ضرورية للبقاء على اتصال مع جميع مسؤولي حلبة السباق، فيما عملت نيسان على السيارة مع شركة Customizing، وأنهتها بملصقات “سيارة الأمان” الخاصة في كل مكان.

وستقوم السيارة بأداء قائمة بالواجبات على المسار، مثل إكمال فحص ما قبل السباق وقيادة الميدان عند وقوع الحوادث، وستسلم نيسان سيارة الأمان في 29 مايو خلال الجولة الثالثة من موسم 2022 على حلبة سباق سوزوكا في اليابان، كما ستنضم إلى Z GT500 التي ستشارك في سلسلة سباقات Super GT ، حيث حلت Z GT500، التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي، محل GT-R في سلسلة السباقات.

وزودت سيارة السباق بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بسعة 650 حصانًا (485 كيلووات)، مع قطع هوائية إضافية تشغل تصميم السيارة المستوحى من الماضي، ولكن حتى مع الجناح الكبير والواجهة الأمامية الجريئة، فمن الواضح أنها لا تزال نيسان Z تحتها، فيما تتسابق قريبًا في طريقها حول مضمار السباق، سيتعين على العملاء الأمريكيين الانتظار لفترة أطول قليلاً للجلوس خلف عجلة القيادة، حيث سيتم طرح Z موديل 2023 للبيع في الولايات المتحدة هذا الصيف، بتكلفة 41.015 دولارًا.