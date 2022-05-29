القبض على 68 شخصًا من مرتكبي شغب دوري أبطال أوروبا

باريس(صدى):

اعتقلت وزارة الداخلية الفرنسية 68 شخصًا وتم وضع 39 قيد التوقيف الاحتياطي؛ وذلك على هامش أعمال الشغب في محيط ملعب مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وعطل العديد من المشجعين بدون تذاكر أو حاملي التذاكر المزورة الوصول إلى ستاد دو فرانس، على مستوى المحيط الأمني الخارجي”.

وحمل وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر اللوم على “لآلاف من المشجعين البريطانيين بدون تذاكر أو مع تذاكر مزورة الذين حاولوا اقتحام الملعب.