محلل اقتصادي: الروبل‬⁩ سيبقى قويًا حتى 2024 (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح المحلل الاقتصادي دانيال ملحم، أن الروبل‬⁩ سيبقى قويا حتى 2024، لكن قيمته ستنخفض مع الانكماش الاقتصادي وفرض عقوبات على النفط الروسي.

وقال دانيال ملحم :”أن هناك عاملين يمكن أن يؤديا إلى عودة الروبل إلى السابق، مُشيرًا أنه على المدى القصير ستفرض عقوبات على الغاز والنفط، أو تقليل الطلب عليهما.”

وأفاد ” ملحم ” بأن الروبل يمكن أن يستمر قويًا خلال السنة أو السنتين المقبلتين، حتى تستطيع أوروبا أن تجد بدائل عن الغاز الروسي.