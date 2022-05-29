محلل اقتصادي: الروبل سيبقى قويًا حتى 2024 (فيديو)
أوضح المحلل الاقتصادي دانيال ملحم، أن الروبل سيبقى قويا حتى 2024، لكن قيمته ستنخفض مع الانكماش الاقتصادي وفرض عقوبات على النفط الروسي.
وقال دانيال ملحم :”أن هناك عاملين يمكن أن يؤديا إلى عودة الروبل إلى السابق، مُشيرًا أنه على المدى القصير ستفرض عقوبات على الغاز والنفط، أو تقليل الطلب عليهما.”
وأفاد ” ملحم ” بأن الروبل يمكن أن يستمر قويًا خلال السنة أو السنتين المقبلتين، حتى تستطيع أوروبا أن تجد بدائل عن الغاز الروسي.
المحلل الاقتصادي دانيال ملحم: #الروبل سيبقى قويا حتى 2024 لكن قيمته ستنخفض مع انكماش الاقتصادي وفرض عقوبات على النفط الروسي#العربية pic.twitter.com/dHiZdDleA5
— العربية (@AlArabiya) May 29, 2022
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