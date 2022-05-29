وظائف شاغرة في مصرف الراجحي بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض.

وأشار إلى الوظائف الشاغرة وتشمل مسؤول مكافحة غسل الأموال بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص “المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، علوم مالية ومصرفية”، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، ومسؤول احتيال بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص “المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، علوم مالية ومصرفية” أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وتتضمن الوظائف أيضا:مسؤول ائتمان الخدمات المصرفية الخاصة بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص “المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، علوم مالية ومصرفية”، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأوضح أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م، من خلال الرابط التالي:هنا